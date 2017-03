Adobe Tip: What’s New in Adobe Camera Raw 9.9

The Adobe team has released a new update to Adobe Camera Raw. This affects Photoshop users and should also match other changes that dropped in the recent Lightroom 6.9 update. Just use your Creative Cloud app to update.

New Camera Support in Camera Raw 9.9

Canon PowerShot G9 X Mark II

Casio EX-ZR3200

Fujifilm GFX 50S

Fujifilm X100F

Fujifilm X-A10

Fujifilm X-T20

Leica M10

Olympus E-M1 Mark II

Panasonic DC-FZ80

Panasonic DC-GF9

Panasonic DC-GH5

Panasonic DMC-TZ82

Phase One IQ3 100MP (“S” compression mode not supported)

New Lens Profile Support in Camera Raw 9.9

Apple Moment Macro Lens for iPhone 7 (DNG + JPEG)

Apple Moment Macro Lens for iPhone 7 Plus (DNG + JPEG)

Apple Moment Superfish Lens for iPhone 7 (DNG + JPEG)

Apple Moment Superfish Lens for iPhone 7 Plus (DNG + JPEG)

Apple Moment Tele Lens for iPhone 7 (DNG + JPEG)

Apple Moment Tele Lens for iPhone 7 Plus (DNG + JPEG)

Apple Moment Wide Lens for iPhone 7 (DNG + JPEG)

Apple Moment Wide Lens for iPhone 7 Plus (DNG + JPEG)

Canon EF Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM

Canon EF Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM

Canon EF Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM

Canon EF TAMRON 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD B023E

Canon EF TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025E

Canon EF TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025E +1.4x III

Canon EF TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025E +2x III

Canon EF-M Canon EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM

Canon EF-M Canon EF-M 28mm f/3.5 MACRO IS STM

DJI DJI Mavic Pro FC220 (DNG + JPEG)

Fujifilm X Fujifilm X100F

Nikon F TAMRON 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD B023N

Nikon F TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025N

Nikon F TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025N x1.4

Nikon F TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025N x2.0

Nikon F Voigtlander SL II – S 58mm f/1.4 Nokton

Sony E Sony E PZ 18-110mm F4 G OSS

Sony FE Rokinon/Samyang AF 14mm F2.8 FE

Sony FE Voigtlander ULTRA WIDE-HELIAR 12mm F5.6 III

Sony FE Zeiss Loxia 2.4/85

Customer reported issues resolved

Fixed an Upright bug where the “Update” button is incorrectly enabled when Upright is unable to find a correction.

Fixed a bug where Lens Profile Auto Matching is not working for Zeiss Batis 85mm lenses.

Please note – If you have trouble updating to the latest Camera Raw update via the Creative Cloud application, please refer to the following plugin installation: http://helpx.adobe.com/x-productkb/multi/camera-raw-plug-in-installer.html